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Publié le Mercredi 3 juin 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Silver Pines, un metroidvania survival horror
Franchement intéressantMélange de metroidvania et de survival horror, le jeu Silver Pines est développé par Wych Elm et édité par Team17. Il sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch le 8 octobre prochain. Une démo est d'ores et déjà disponible sur PC, sur Steam.
Graphiquement intéressant, Silver Pines raconte l'histoire de Red Walker, un détective privé qui se rend dans un petit village abandonné : la ville de Silver Pines. Il est à la recherche d'un musicien disparu.
Mais la ville de Silver Pines a une particularité : elle faire vivre les cauchemars et réapparaître les traumatismes passés...
Red va devoir résoudre des énigmes, des puzzles et surtout affronter des monstres et des animaux sauvages rendus fous...Il devra aussi fouiller les environs non seulement à la recherche d'indices, mais aussi de ressources pour faire face à ses adversaires.
On vous laisse découvrir le jeu en vidéo :
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