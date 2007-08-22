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Publié le Mercredi 3 juin 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Haunted Bloodlines, un jeu inspiré par Silent Hill
Une nuit dans un manoir...Dans Haunted Bloodlines, vous héritez d'un grand manoir paumé au milieu des bois, après la mort de votre père. Une fois sur place, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose d'étrange et surtout, de dangereux là-dedans... et vous allez essayer de survivre et surtout, de garder votre santé mentale.
Dans cet environnement où rien n'est stable (ni les pièces, ni la ligne du temps, ni même votre esprit), vous n'avez aucune arme et votre santé mentale est limitée. Votre survie dépendra de votre instinct, de votre discrétion et de votre capacité à découvrir la vérité avant qu'elle ne vous consume.
Le jeu est développé par Iphigames et sort prochainement sur PC et PS5.
Une démo est d'ailleurs disponible sur Steam.
Une nouvelle vidéo cinématique a été diffusée. La voici.
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