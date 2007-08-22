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Publié le Mercredi 3 juin 2026 à 11:10:00 par Cedric Gasperini
Silent Hill Townfall annoncé pour septembre
Retour en enferLe nouvel opus de la série culte de jeux d'horreur, Silent Hill Townfall, sortira le 24 septembre prochain sur PC et PS5. Il est développé par Screen Burn et co-édité par Annapurna Interactive et KONAMI.
On va y suivre l'histoire de Simon Ordell, rappelé sur l'île St Amelia, située en Ecosse. Il va y découvrir une ville abandonnée, plongée dans le brouillard... et peuplée de créatures étranges et dangereuses.
Il va tenter de comprendre ce qui a bien pu se passer et tenter de découvrir quels liens il a avec le lieu et les habitants.
Le jeu sera proposé en vue subjective. Exploration, fuite, survie, combat... le personnage n'aura accès qu'à un nombre restrieint d'équipement...
Le jeu est désormais disponible en précommande. Une nouvelle vidéo a été publiée.
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