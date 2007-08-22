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Publié le Samedi 25 avril 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
Y'a du bonSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Les jeux EA sont en soldes :
EA Sports FC26
Battlefield 6
Split Fiction
EA Sports F1 25
Immortals of Aveum
The Saboteur
Wild Hearts
Titanfall 2
Mass Effect Legendary Edition
Star Wars Battlefront
Star Wars Jedi Survivor
Star Wars Jedi Fallen Order
Star Wars Squadrons
Unravel
Unravel Two
- Overcooked 2
- Half-Life Alyx
- Les jeux Fellow Traveler sont en soldes
- Replicube
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
- Farm Manager World
- The Trolley Solution
- Persona 5 Royal
- Lakeside Bar
- Grounded
- Dead by Daylight
- Cyberpunk 2077
- Tainted Grail Fall of Avalon
- The Witcher III Wild Hunt
- Sea of Thieves
- Crusader Kings III
- Kingdome Come Deliverance II
- Halo Master Chief Collection
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