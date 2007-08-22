Steam : les soldes du week-end

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Publié le Samedi 25 avril 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du week-end

Y'a du bon

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Les jeux EA sont en soldes : 
    EA Sports FC26
    Battlefield 6
    Split Fiction
    EA Sports F1 25
    Immortals of Aveum
    The Saboteur
    Wild Hearts
    Titanfall 2
    Mass Effect Legendary Edition
    Star Wars Battlefront
    Star Wars Jedi Survivor
    Star Wars Jedi Fallen Order
    Star Wars Squadrons
    Unravel
    Unravel Two
  • Overcooked 2
  • Half-Life Alyx
  • Les jeux Fellow Traveler sont en soldes
  • Replicube
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Dispatch
  • Farm Manager World
  • The Trolley Solution
  • Persona 5 Royal
  • Lakeside Bar
  • Grounded
  • Dead by Daylight
  • Cyberpunk 2077
  • Tainted Grail Fall of Avalon
  • The Witcher III Wild Hunt
  • Sea of Thieves
  • Crusader Kings III
  • Kingdome Come Deliverance II
  • Halo Master Chief Collection
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 
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