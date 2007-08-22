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Steam : les soldes du week-end
Gog.com, les soldes du week-end
Publié le Lundi 27 avril 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Knuckle Paradise, un nouveau jeu signé ARTE
Gare à la pouleARTE continue son aventure jeu vidéo en proposant des titres originaux, atypiques. Et leur prochaine création s'intitule Knuckle Paradise. Il est développé dans le studio français messin Flying Oak Games et sortira sur PC, en 2027, via Steam.
Le jeu présente des graphismes en Pixel Art.
Knuckle Paradise est un jeu de combat entièrement dessiné à la main. A la façon d'un film d'action, les joueurs vont devoir affronter tout un tas d'ennemis à travers un parc d'attractions abandonné, dans l'espoir d'aider Jane à sortir de là. Enlevée, séquestrée, obligée de participer à un tournoi de combats clandestin, Jane n'aspire qu'à foutre le camp. Heureusement, dans sa quête d'évasion, elle sera aidée par une poule de combat.
Si, si, vous avez bien lu. Une poule de combat.
Faut-il préciser que le jeu ne se prend pas au sérieux ?
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