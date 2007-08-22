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Publié le Lundi 27 avril 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
For the Stars, un nouveau MMO SF
Au-delà de l'infiniFor the Stars est un MMORPG dans lequel vous allez explorer un vaste système solaire et explorer de nombreuses planètes. Chaque planète est unique et possède son propre biome.
Vous allez tenter de coloniser ces planètes, rechercher des créatures inédites, récupérer des ressources rares, rencontrer des civilsations extraterrestres...
A mi-chemin entre l'aventurier et le scientifique, votre but est de découvrir l'univers, tout simplement, et l'adapter à votre bon vouloir.
Vous devrez construire des avant-postes sur les planètes lointaines, combattre vos ennemis, faire alliance avec d'autres joueurs et faire de votre faction la plus puissantes de la galaxie.
For the Stars sortira cette année, sur PC, sur Steam. Un carnet de développeurs a été mis en ligne et vous présente plus en avant le jeu.
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