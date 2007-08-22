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Publié le Lundi 27 avril 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Magin: The Rat Project Stories sort mercredi
Un jeu à la carteMagin: The Rat Project Stories sortira sur PC, sur Steam, et sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch, mercredi prochain, soit le 29 avril. Sur PC, une nouvelle démo est accessible gratuitement.
Une bande-annonce de lancement a été publiée.
Pour rappel, il s'agit d'un jeu d'aventure narratif qui se déroule avec un système de cartes et donc de deck building. Plongé dans un monde Dark Fantasy, vous allez découvrir Elester, un Magin, chasseur de primes qui obéit au Syndicat du Crime. Vous allez explorer les lieux, trouver des objets et des ressources, affronter des créatures, rencontrer d'autres personnes, alliées ou ennemies, et vous allez récolter de nouvelles cartes au fil de vos victoires et de vos découvertes. Ces cartes seront essentielles pour les combats et définiront votre stratégie d'attaque et de défense.
Entre apocalypse, fantasy et révolution industrielle, le jeu vous fait découvrir un monde chaotique danslquels vous allez tenter de survivre.
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