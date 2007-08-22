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Publié le Mardi 28 avril 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Arms of God annoncé pour le 8 juin
Dieu débarque enfinArms of God est un auto-shooteur, à savoir un jeu dans lequel le personnage tire automatiquement. Cela vous permet de vous focaliser sur les déplacements et sur les méthodes de tir.
Le jeu est développé par les polonais de Dark Jay Studio. Il se déroule via une vue en 3D isométrique et dans une ambiance Fantasy.
Il vient d'être annoncé pour le 8 juin prochain, en accès anticipé, sur Steam.
10 personnages sont proposés. Vous pouvez les équiper de 5 armes maximum et ce sera à vous de les combiner, les améliorer, leur ajouter des bonus pour les rendre plus efficaces. 60 niveaux vous attendent, avec son lot d'ennemis et de boss.
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