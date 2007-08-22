Chronoscript: The Endless End, un jeu d'aventure littéraire

Publié le Mardi 28 avril 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Il est temps de tourner la page

Développé par DeskWorks Inc et édité par Shueisha Games, Chronoscript: The Endless End se présente comme un jeu d'aventure et d'action, mais aussi d'exploration. Il sortira cette année sur PC et PS5.Le jeu raconte l'histoire d'un éditeur, pris au piège d'un livre écrit par une écrivaine âgée de 1000 ans.Il se déroule selon deux dimensions : la première, dans un manoir en 3D, rempli de manuscrits. La seconde, en 2D, dans les pages des manuscrits.Il vous faudra affronter de nombreux ennemis, déjouer de nombreux pièges et explorer avec attention cet étrange univers dans l'espoir de vous en sortir vivant.Une vidéo a été publiée pour vous présenter le jeu.