Dernières actus
River City Saga: Journey to the ...
Wanderburg débarque en accès a...
Case Solved: The London Files, u...
Arms of God annoncé pour le 8 j...
Publié le Mardi 28 avril 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Chronoscript: The Endless End, un jeu d'aventure littéraire
Il est temps de tourner la pageDéveloppé par DeskWorks Inc et édité par Shueisha Games, Chronoscript: The Endless End se présente comme un jeu d'aventure et d'action, mais aussi d'exploration. Il sortira cette année sur PC et PS5.
Le jeu raconte l'histoire d'un éditeur, pris au piège d'un livre écrit par une écrivaine âgée de 1000 ans.
Il se déroule selon deux dimensions : la première, dans un manoir en 3D, rempli de manuscrits. La seconde, en 2D, dans les pages des manuscrits.
Il vous faudra affronter de nombreux ennemis, déjouer de nombreux pièges et explorer avec attention cet étrange univers dans l'espoir de vous en sortir vivant.
Une vidéo a été publiée pour vous présenter le jeu.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- (TEST) Crimson Desert (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Life is Strange: Reunion (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Death Stranding 2 On the Beach (PC)
- SNK et Plaion annoncent la sortie de la NeoGeo AES+ pour les fêtes
- Le Royaume du TCG : retour sur ce salon dédié aux cartes
- (TEST) Clean Up Earth (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Mega Man Star Force Legacy Collection (PC, PS4, Xbox one, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Helix: Descent N Ascent sort le 23 juillet
- Final Fantasy VII Rebirth en démo sur Nintendo Switch 2 et Xbox
- Far Far West annoncé est sorti en accès anticipé
- Aphelion est sorti sur PC, Xbox Series et PlayStation 5
- The Last Gas Station est sorti
- Rival Stars Horse Racing est sorti sur PlayStation et Xbox
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD