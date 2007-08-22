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Publié le Mardi 28 avril 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
River City Saga: Journey to the West annoncé pour le 4 juin
Pourtant, à l'ouest, y'a rien de nouveauToujours signé ARc System Workds Co. Ltd, le nouvel épisode de River City a été annoncé. Il sortira le 4 juin sur Nintendo Switch, PC (Steam) et PS5 et s'intitule River City Saga: Journey to the West.
Inspiré du roman chinois « La Pérégrination vers l'Ouest », le jeu permet d'incarner Kunio en tant que Sun Wukong, Zhu Bajie, Sha Wujing, et Tang Sanzang. Les joueurs débuteront avec Sun Wukong, puis débloqueront Zhu Bajie et enfin Sha Wujing, spécialisé dans les attaques à distance. De quoi proposer trois styles de jeu différents.
Il s'agit toujours d'un beat'em all en pixel art, mais cette fois-ci, tourné vers le roguelike solo.
On y retrouvera aussi les personnages croisés dans le précédent opus, River City Saga: Three Kingdoms Next mais aussi Rival City Melee ou Rival City: Rival Showdown.
Le jeu sera proposé au prix de 19,99 €.
Pas de vidéo, pas d'image, si ce ne sont quelques animations à retrouver sur le site officiel.
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