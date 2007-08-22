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Publié le Mardi 28 avril 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
OCTOPinbs : du poulpe pompier en multijoueur
Tentacules en feuOCTOPinbs est un jeu d'action en multijoueur, qui se joue de 3 à 10 joueurs. Vous êtes des pompiers poulpes et devez lutter contre les incendies qui se déclarent dans les bâtiments.
Mais parmi vous se cache l'Artiste, un calamar pyromane.
A vous de découvrir de qui il s'agit et de l'arrêter avant qu'il ne brûle tout. Votre but est d'éteindre tous les feux ou de capturer l'Artiste. Quant à l'Artiste, son but est de brûler à 100% le bâtiment ou d'attraper tous les pompiers dans des pièges à poulpes.
Développé par Tri-Ace et Lasengle Inc, édité par Aniplex Inc, OCTOPinbs sortira le 12 mai sur PC, sur Steam. Un jeu qui mériterait de débarquer sur Nintendo Switch aussi.
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