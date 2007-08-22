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Publié le Mercredi 29 avril 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Fractal Foundry, un jeu développé en solo par un Français
Ici, c'est Marseille, bébéIl est libre, Max. Tellement libre, qu'il développe des jeux tout seul, sous l'appellation de son studio Tiny Root Studio. Max est français, marseillais et plein d'idées dans la tête.
En ce moment, il rêve de machines et d'usines.
Chacun ses rêves, hein. On n'est pas là pour juger.
Max développe Fractal Foundry, un jeu dans lequel vous devez automatiser des structures fractales à partir de cubes, et créer ainsi des usines automatisées.
Gérez vos lignes, vos transformations, bref, optimisez les chaînes.
Et si vous ne pigez que dalle, regardez la vidéo :
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