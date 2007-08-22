(Preview) Solasta II (PC)

Publié le Mardi 28 avril 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Vivement la suite

Tout le monde n'a pas du temps à consacrer à un jeu de rôle papier. Se réunir entre amis pendant un après-midi, une soirée, une nuit... et vivre des aventures extraordinaires dans des mondes extraordinaires en incarnant des personnages extraordinaires.Fidèle à Donjons & Dragons dans sa construction, Solasta II vous permet de vivre un peu cette ambiance jeu de rôle via un jeu vidéo.Nous avons pu jouer à l'accès anticipé et, après avoir envisagé de vous en faire un test... c'est finalement une preview du jeu qui débarque dans nos colonnes : il manque vraiment trop de choses pour que ce soit un test. Et vu que ce qu'il y a déjà est franchement pas mal, on ne peut qu'espèrer voir la suite débarquer rapidement.