Invicible VS s'offre un nouveau personnage en DLC

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Publié le Vendredi 19 juin 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

 

Invicible VS s'offre un nouveau personnage en DLC

1 par 1, franchement ?

On vous rappelle que Invicible VS est un jeu de combat qui se déroule dans l'univers de la série animée Invicible, basée elle-même sur la série de Comics du même nom.

La série est disponible sur la plateforme Amazon Prime Video. Elle raconte l'histoire d'un ado dont le père est le super-héros le plus puissant de la planète. Quand il se met à son tour à développer des pouvoirs, il commence son apprentissage auprès de son père, mais, forcément, tout ne va pas se passer comme espéré...

Le jeu est sorti il y a quelques semaines et le moins que l'on puisse dire est qu'il a été très loin de nous convaincre.

Un nouveau personnage va faire son apparition en DLC : Universa. Un personnage équilibré capable d’absorber l’énergie de Boost de ses adversaires, les rendant ainsi plus vulnérables à ses attaques.

Le personnage est présenté comme un des plus puissants du rooster. Il débarque le 30 juin, en DLC payant.

Ce qui fait dire à Théo, qui a testé le jeu : "Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de personnages, s'ils nous les sortent un par un, on n'a pas le cul sorti des ronces".

A se demander où il a appris ces expressions de vieux.

 

 
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