- Street Fighter 6 lance un nouveau personnage

Publié le Vendredi 19 juin 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Une de plus !

Daloy ng Tubig : une attaque rapide au couteau vers l’avant qui permet d’enchaîner ou de prolonger des combos.

Alon : une attaque qui fait suite à Daloy ng Tubig, dans laquelle Yasmine lance une série de coups qui se termine différemment selon la puissance utilisée ; les coups réussis placent Yasmine dans un état de puissance accrue (mode Bayani).

Talim ng Hangin : Yasmine effectue une pirouette vers l’avant avec un balayage bas qui permet soit de réduire la distance avec ses adversaires, soit de les inciter à attaquer en fonction de la puissance utilisée ; les coups réussis la font passer en mode Bayani.

Mukha ng Langit : Yasmine effectue un saut périlleux avant qui peut déstabiliser ses adversaires avec soit un coup vers l’avant, soit un coup arrière tournoyant la tête en bas.

Lipad ng Agila : une attaque à coups multiples où Yasmine s’élance dans les airs dans une rafale de coups de pied.

Pangil sa Likuran : un projectile tourbillonnant qui fend l’air à des vitesses variables, permettant à Yasmine de poursuivre et de mettre son adversaire à découvert.

Hiwa ng Kalangitan : le Super Art de niveau 1 de Yasmine consiste à projeter son adversaire en l’air d’un coup de pied, puis à le projeter violemment au sol avant de passer en mode Bayani.

Nakatagong Lakas : pendant le Super Art de niveau 2 de Yasmine, elle concentre son énergie pour obtenir un boost temporaire qui lui permet d’utiliser des coups spéciaux tout en restant en mode Bayani. Elle peut également utiliser Linya ng Liwanag pendant ce Super Art, ce qui lui permet de se faufiler derrière un adversaire et de l’attaquer dans le dos.

Pamumukadkad ng Sampaguita : le Super Art de niveau 3 de Yasmine, au cours duquel elle fait tournoyer un adversaire et accumule de l’énergie avant de le pulvériser dans une attaque sans merci.

Préparez-vous à voir débarquer un nouveau personnage féminin dans Street Fighter 6. C'est Yasmine qui sera introduite dès le 3 août prochain.Le personnage arrivera sur Nintendo Switch 2, PS4, PS5, Xbox Series et PC.Originaire des Philippines, Yasmine est une combattante qui a été entraînée par son grand-père, en compagnie de son frère. Quand ce dernier disparait soudainement, elle se lance à sa recherche.Yasmine utilise différentes technqieus de combat :Le personnage sera disponible pour les possesseurs du Year 4 Ultimate Pass ou du Year 4 Character Pass.