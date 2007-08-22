Dernières actus
Granblue Fantasy: Relink - Endle...
Meilleur bookmaker hors ARJEL : ...
(TEST) Xenoblade Chronicles Defi...
Junkster, le jeu de déchets est...
Publié le Vendredi 19 juin 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
The Grinch 2: Saving Christmas sort le 18 septembre
Le monde est vertLe grinch revient pour gâcher Noël... et finalement le sauver parce qu'on sait qu'au fond, il n'est pas si méchant. The Grinch 2: Saving Christmas est une toute nouvelle aventure en 3D, signée Outright Games et Dr Seuss Enterprises, comme les précédents jeux de la saga du Grinch.
Dans ce nouveau jeu, le Grinch veut montrer à quel point il a changé et, avec l'aide de son fidèle compagnon Max, il va se lancer dans une quête festive : créer le plus spectaculaire des sapins de Noël jamais vu à Chouville.
Le Grinch va sonc parcourir de nombreux endroits, des montagnes ennigées, des grottes, les rues de Chouville...
Le jeu est jouable en coop locale.
Il sortira le 18 septembre sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch.
Une bande-annonce a été diffusée.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- EA Sports FC 26 se met à jour pour la Coupe du Monde
- 1666 : Amsterdam, un nouveau jeu d'aventure sombre
- Casino free spins : les meilleurs bonus avec tours gratuits sans dépôt
- (TEST) LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir (PC, PS5, Xbox Series)
- Casino en ligne le plus payant : classement et guide complet 2026
- GTA VI en précommande le 25 juin, mais à quel prix ?
- Meilleur bookmaker hors ARJEL : classement et guide complet 2026 (sans VPN)
Dernières Vidéos
- John Carpenter's Toxic Commando, la mise à jour de contenu gratuite
- Invicible VS s'offre un nouveau personnage en DLC
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales est sorti
- Roomballs : le Rocket League avec des aspirateurs pour fin août
- Titan Quest II ajoute son 4e chapitre
- Street Fighter 6 lance un nouveau personnage
- My Hero Academia : All's Justice sur Nintendo Switch 2 en septembre
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD