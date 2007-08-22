The Grinch 2: Saving Christmas sort le 18 septembre

Publié le Vendredi 19 juin 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Le monde est vert

Le grinch revient pour gâcher Noël... et finalement le sauver parce qu'on sait qu'au fond, il n'est pas si méchant. The Grinch 2: Saving Christmas est une toute nouvelle aventure en 3D, signée Outright Games et Dr Seuss Enterprises, comme les précédents jeux de la saga du Grinch.Dans ce nouveau jeu, le Grinch veut montrer à quel point il a changé et, avec l'aide de son fidèle compagnon Max, il va se lancer dans une quête festive : créer le plus spectaculaire des sapins de Noël jamais vu à Chouville.Le Grinch va sonc parcourir de nombreux endroits, des montagnes ennigées, des grottes, les rues de Chouville...Le jeu est jouable en coop locale.Il sortira le 18 septembre sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch.Une bande-annonce a été diffusée.