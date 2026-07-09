Gog.com, les soldes du week-end

Dernières actus

Clive Barker’s Hellraiser: Rev...

Looking for Fael, découvrez le ...

EA SPORTS NHL 27 arrive le 11 se...

Petunia’s Purgatory est dispon...

Hot Wheels Infinite Rush sortira...

 

Publié le Samedi 18 juillet 2026 à 10:00:00 par Johanna Goncalves

 

Gog.com, les soldes du week-end

Quelques bons titres

Chaque semaine, Gog.com propose des jeux à prix cassés, en soldes, selon différentes catégories. Des jeux PC anciens, récents, bons, moins bons, cultes, moins cultes... il y a de tout, et parfois, à un prix vraiment imbattable.

Comme d'habitude, nous avons extrait quelques titres de jeux de la liste. Pour avoir la liste complète des jeux en soldes, cliquez sur les liens.

Nos préférences sont en gras.

Les jeux NSFW sont en soldes : 
  • Goodbye Eternity
  • Summer Memories Deluxe Edition
  • Third Crisis
  • HuniePop 2: Double Date
  • Evenicle
  • The Genesis Order
  • House Party
  • Heavy Hearts
  • Lust Theory - Season 3
  • Fetish Locator Week Three
  • Rance 01 + 02
  • Five Hearts Under One Roof
  • Sengoku Rance
  • DLC Being a DIK - Season 2
Les jeux d'action sont en soldes :
  • Control Ultimate Edition
  • Noita
  • DUSK
  • Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Complete Edition
  • Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition
  • Chorus
  • MechWarrior 5: Mercenaries
  • Kingdom Come: Deliverance
  • Of Ash And Steel
  • Tormented Souls 2
  • Starcom: Unknown Space
  • Wizordum
  • Under The Island
  • Carmageddon: Rogue Shift
  • Vampires: Bloodlord Rising
  • Total Chaos
  • Vampire: The Masquerade® - Bloodlines™ 2
  • Cronos: The New Dawn
  • METAL EDEN
  • Tainted Grail: The Fall of Avalon
  • LOLLIPOP CHAINSAW RePOP
Les French Days :
  • Edge Of Eternity - Digital Deluxe Edition
  • Dracula Trilogy
  • Snowtopia: Ski Resort Builder
  • Warhammer: Chaosbane Slayer Edition
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Dishonored - Definitve Edition
  • Syberia: The World Before x Amerzone - The Explorer's Legacy
  • Absolver: Deluxe Edition
  • Cairn 
  • Beyond: Two Souls
Les promotions classiques d'été :
  • Alpha Protocol
  • Breath of Fire IV
  • DOOM (2016)
  • DOOM Eternal: Deluxe Edition
  • Dragon Age™: Origins - Ultimate Edition 
  • Fallout
  • Fallout 3: Game of the Year Edition
  • Fallout 4: Game of the Year Edition 
  • Fallout: New Vegas Ultimate Edition
  • Heroes of Might and Magic® 3: Complete
  • Heroes of Might and Magic® 4: Complete
  • Heroes of Might and Magic® 5: Bundle
  • Legacy of Kain: Defiance Remastered - Deluxe Edition
  • Medal of Honor: Allied Assault War Chest
  • No Man's Sky
  • SPORE™ Collection
  • The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition
  • The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition
  • Total War: ROME II - Ultimate Edition
  • Resident Evil Bundle 
  • Resident Evil Classic Bundle
Les soldes de la semaine :
  • La vallée qui murmure 
  • Serment - Contract with a Devil
  • The Inheritance of Crimson Manor
  • Before Your Eyes
  • Cardpocalypse
  • Hitchhiker
  • Hello Neighbor
  • Justice Sucks: Tactical Vacuum
  • A Short Hike
  • Electrician Simulator

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- GTA VI : les prix qui font mal ? par guildem

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

Articles préférés

- Meilleur bookmaker hors ARJEL : classement et guide complet 2026 (sans VPN)

- GTA VI en précommande le 25 juin, mais à quel prix ?

- La saison 14 de Diablo IV arrive

- GTA VI : les prix qui font mal ?

- (TEST) Assassin’s Creed Black Flag Resynced (PC, PS5, Xbox Series)

- (TEST) EA Sports UFC 6 (PS5, Xbox Series)

- Dungeons & Dragons: Forgotten Realms, la traduction française arrive

Dernières Vidéos

- Clive Barker’s Hellraiser: Revival, le journal des développeurs

- Looking for Fael, découvrez le jeu dès maintenant

- EA SPORTS NHL 27 arrive le 11 septembre

- Petunia’s Purgatory est disponible dès maintenant sur Steam

- Hot Wheels Infinite Rush sortira le 10 septembre

- Dino Party, le jeu délirant sortira sur Steam le 14 août

- Ghost Keeper, la fin du early access

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

56586-soldes-jeux-video-promotions-pc-gog-com-liste-offres