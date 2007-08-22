- Cathedral : Crow’s Curse, découvrez son nouveau trailer

Publié le Lundi 20 juillet 2026 à 10:00:00 par Johanna Goncalves

Vous reprendrez bien un peu de malédiction ?

Dans ce jeu, vous êtes Crow, un Sentinel Shade introduit en tant que personnage non-jouable dans Cathedral. Alors que l’équilibre de la forêt Shade est en train de se rompre, vous devrez découvrir les origines de l’ordre des sentinelles et affronter les forces du mal à l’origine de ce désastre. Voyager à travers bois maudits et ruines anciennes afin de révéler les mystères autour de ceux qui menacent votre existence.

Le jeu reprend les fondations de l’univers et vient les enrichir en y ajoutant des nouveaux lieux, défis et capacités. Tout en découvrant les secrets des Sentinels Shade, vous retrouverez des combats tendus, de l’exploration, mais aussi une atmosphère toute particulière, propre à son histoire.

Un nouveau trailer du jeu vient d’être publié. Il sortira sur Steam cette année, mais on ne sait pas encore à quelle date.

En attendant, la démo est actuellement disponible en anglais, français, italien, allemand, espagnol (d’Espagne et d’Amérique Latine) et en suédois. N’hésitez pas à aller y jeter un coup d’œil et à l’ajouter à votre liste de souhaits !

On regarde la bande-annonce ensemble ?



Développé et édité par Decemberborn Interactive, Cathedral : Crow’s Curse est un jeu d’aventure et d’action et un préquel dans la série des jeux Cathedral.