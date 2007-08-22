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Steam : les soldes du week-end
Publié le Lundi 20 juillet 2026 à 10:00:00 par Johanna Goncalves
Cathedral : Crow’s Curse, découvrez son nouveau trailer
Vous reprendrez bien un peu de malédiction ?Développé et édité par Decemberborn Interactive, Cathedral : Crow’s Curse est un jeu d’aventure et d’action et un préquel dans la série des jeux Cathedral.
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