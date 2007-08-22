- Black Desert tease une nouvelle classe

Publié le Lundi 20 juillet 2026 à 10:45:00 par Jérémie Shao

Le tease s'accompagne d'un nouveau boss

Pearl Abyss présente aujourd'hui un premier teaser vidéo dédié à la prochaine classe de Black Desert, à quelques jours du Bal de Heidel, son grand événement communautaire annuel prévu la semaine prochaine. Cette séquence met en scène Eddie, un mystérieux personnage équipé d'armes à feu déterminé à retrouver sa sœur. Si cette vidéo offre un premier aperçu de son style et de son intrigue personnelle, l'intégralité des détails concernant le nom officiel de la classe, ses compétences et ses mécaniques de combat seront officiellement révélés lors de l'événement de la semaine prochaine.En attendant ces révélations, les festivités estivales se poursuivent avec le Festival de Terrmian, qui s'enrichit de nouvelles activités. Un boss mondial inédit, la Sirène ailée, surgit désormais deux fois par jour sur la plage éponyme. Les joueurs qui parviendront à terrasser cette menace repartiront avec des récompenses garanties comme des pierres de Cron, des lingots d'or et des boîtes de dés exclusives, tout en ayant une chance de décrocher des bonus majeurs s'élevant jusqu'à mille pierres de Cron et un lingot de forte valeur.Ce bouleversement marin a également engendré un gigantesque tourbillon qui fait remonter à la surface les richesses de l'océan. Les amateurs de pêche peuvent ainsi remonter des lots de trésors contenant des composants maritimes rares et des lingots d'or. Les plus chanceux mettront la main sur des reliques de très grande valeur comme des créatures dorées ou une carte couverte de mousse. En combinant cette dernière avec un solvant spécifique via l'alchimie simple, les aventuriers reconstitueront une carte au trésor complète menant directement à un coffre enfoui dans les abysses.En guise de célébration finale avant le rassemblement de la semaine prochaine, la ville de Heidel s'anime elle aussi. Les joueurs peuvent se rendre directement à la fontaine locale pour y accomplir une série de quêtes rapides. Ces missions simples permettent de récupérer un tome d'aventurier spécial qui, une fois équipé, octroie de puissantes améliorations temporaires, incluant une hausse nette du taux d'obtention d'objets, des bonus d'expérience globaux ainsi qu'une réduction significative des dégâts infligés par les monstres.On vous laisse découvrir le trailer de la nouvelle classe :