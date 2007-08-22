Mistfall Hunter, on a enfin les prix du jeu

Publié le Lundi 20 juillet 2026 à 09:45:00 par Jérémie Shao

F2P ?

Après une béta ouverte à succès ayant réuni près de 430 000 joueurs sur Steam, Skystone Games et le développeur Bellring Games confirment le lancement officiel de Mistfall Hunter. Le jeu sera disponible le 29 juillet 2026 sur PC via Steam, PlayStation et Xbox. Chaque expédition y prendra la forme d'une chasse à haut risque en PvPvE au cœur d'un monde maudit, où l'objectif sera de s'emparer de précieuses ressources et de s'enfuir vivant sous peine de perdre l'intégralité de son butin face aux monstres ou aux autres joueurs.L'histoire se déroule dans un univers où les dieux sont morts et où une brume toxique dévore la Terre. Ressuscité par une mystérieuse jeune fille, le joueur incarne un traqueur envoyé dans un royaume interdit pour récolter le précieux sang divin nécessaire à la réparation de la toile du destin. Cette aventure peut se vivre en solo ou au sein d'une escouade de trois joueurs afin de terrasser des créatures titanesques et de surpasser les équipes adverses.Pour s'adapter à toutes les situations, le gameplay permet de choisir parmi six classes distinctes et de changer d'arme en plein combat. De plus, le monde évoluera en continu puisque chaque nouvelle saison apportera des zones inédites, des classes supplémentaires et des reliques anciennes. Les développeurs garantissent par ailleurs un modèle équitable sans aucun élément pay-to-win.Le titre se décline en deux versions distinctes sur l'ensemble des plateformes. L'édition Standard ($24.99) intègre le jeu de base complet. L'édition Deluxe ($39.99) propose quant à elle le jeu accompagné de nombreux bonus cosmétiques exclusifs, comprenant une tenue squelettique, un arrière-plan, des accessoires, des émotes, des éléments de profil ainsi que 2 500 pièces de monnaie en jeu dédiées aux options esthétiques.Les possesseurs de la version standard pourront effectuer une mise à niveau vers la version supérieure à tout moment. Enfin, une réduction de lancement de 10 % sera appliquée sur toutes les plateformes du 30 juillet au 12 août 2026, sachant qu'aucun pré téléchargement ne sera disponible avant l'ouverture globale des serveurs.On vous laisse découvrir les bonus de l'édition Deluxe :