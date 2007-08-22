- Permafrost ne viendra pas rafraîchir votre été

Publié le Lundi 20 juillet 2026 à 11:15:00 par Johanna Goncalves

Le jeu repoussé d’1 mois

Développé par SpaceRocket Games et édité par Toplitz Production, Permafrost est un jeu de survie dans un décor apocalyptique gelé.

Dans ce jeu jouable en solitaire ou jusqu’à 4 joueurs, votre ennemi n’est pas des plus ordinaire. Vous devrez survivre au froid glacial de cet endroit, où les villes sont en ruine. Déplacez-vous dans son monde ouvert, découvrez et reconstruisez des refuges, des machines et des technologies pour affronter les faibles températures, préparez vos expéditions en calculant des durées précises et en préparant vos ressources. Dans cet environnement où tout vous paraît vide, vous serez accompagné de votre chien et peut-être de quelques amis pour survivre à la solitude de cette aventure et en découvrir l’histoire.

Le jeu, qui devait sortir à l’origine fin août, sera disponible le 9 octobre en accès anticipé sur PC via Steam, GOG.com et l’Epic Games Store.

En attendant, vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits.

On regarde ce que ça donne ensemble ?

