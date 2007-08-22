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Publié le Lundi 20 juillet 2026 à 11:00:00 par Jérémie Shao
Assassin's Creed Black Flag Resynced dépasse les 3 millions d'exemplaires vendus en 1 semaine
Belles statsVantage Studios, une filiale d'Ubisoft, annonce aujourd'hui que Assassin’s Creed Black Flag Resynced a dépassé les trois millions d'exemplaires vendus en seulement une semaine. Après un démarrage fulgurant à deux millions de copies dès le premier jour, ce nouvel opus confirme son excellente dynamique. Porté par un accueil critique enthousiaste, le titre voit également ses évaluations Steam grimper jusqu'au niveau "Très positif" grâce à un suivi post lancement réactif. Ce déploiement de correctifs, d'améliorations de confort et l'annonce récente d'un mode Nouvelle Partie Plus particulièrement attendu viennent ainsi renforcer sa re jouabilité.
Un hommage à l'œuvre originale sortie en 2013, cette version menée par Ubisoft Singapour est un remake intégral reconstruit à l'aide des dernières technologies du moteur Anvil. Le titre profite de visuels entièrement modernisés et d'un gameplay enrichi, intégrant désormais des combats basés sur la parade, un système d'infiltration et de parkour perfectionné, des mécaniques navales plus profondes ainsi que des segments narratifs totalement inédits.
L'aventure se déroule durant l'âge d'or de la piraterie et invite les joueurs à naviguer sur la mer des Caraïbes dans la peau d'Edward Kenway, un capitaine pirate rebelle qui se retrouve mêlé au conflit séculaire entre Assassins et Templiers. En quête de gloire et de fortune, le héros croisera la route de figures historiques légendaires telles que Barbe Noire, Anne Bonny ou Calico Jack, alors même que l'avenir de la république des pirates est en grand danger.
Le titre est accessible via l'abonnement Ubisoft+, ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les joueurs PC peuvent également se le procurer sur le Ubisoft Store, Epic Games Store ou encore sur Steam.
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