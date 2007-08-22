- Gallipoli sortira avec un léger retard

Publié le Lundi 20 juillet 2026 à 10:15:00 par Jérémie Shao

Un retard pour sortir un meilleur jeu

Le studio BlackMill Games annonce que Gallipoli, le quatrième opus autonome de sa célèbre série de jeux sur la Première Guerre Mondiale, sortira finalement le 20 août 2026. Disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S avec une compatibilité totale en crossplay, ce report permettra aux développeurs d'apporter les dernières améliorations nécessaires. Le titre sera proposé au prix de 29,99 € et bénéficiera d'une réduction de lancement de 25 %.



Inspiré par la célèbre campagne historique et l'héritage des forces de l'Anzac, le jeu plonge les joueurs au cœur des affrontements entre l'Empire britannique et les forces ottomanes. Les batailles en escouade à 25 contre 25 se déroulent dans des environnements variés, allant des débarquements côtiers sur les plages de Gallipoli à bord du SS River Clyde jusqu'aux expéditions éprouvantes dans les déserts de la Basse Mésopotamie, en passant par des zones urbaines et des vestiges anciens comme l'Arc de Ctésiphon.



Pour s'adapter à la brutalité des combats, le gameplay mise sur un réalisme immersif où une seule balle peut être fatale. Les joueurs devront accomplir des objectifs en équipe tout en gérant le maniement lourd des armes d'époque, des rechargements volontaires et un système de tir de suppression particulièrement oppressant. Des soldats gérés par l'intelligence artificielle rejoindront également les affrontements dans les matchs publics et personnalisés pour garantir des batailles toujours complètes.



L'expérience multijoueur repose sur la coopération grâce à dix classes inspirées de l'histoire, incluant des rôles cruciaux comme officier, mitrailleur lourd, sniper ou encore brancardier. Chaque spécialisation dispose d'un rôle clé pour soutenir son escouade sur le champ de bataille.



Les soldats auront accès à un arsenal authentique comprenant plus de cinquante armes et équipements fidèlement reproduits à partir des inventaires britanniques et ottomans. Les joueurs pourront également personnaliser leurs uniformes dans les moindres détails. Avec ce nouveau titre, BlackMill Games enrichit une saga déjà vendue à plus de quatre millions d'exemplaires aux côtés de Verdun, Tannenberg et Isonzo, en perpétuant son savoir-faire en matière de FPS historiques axés sur le travail d'équipe.



On vous laiise regarder le nouveau reveal trailer :

