SurviRail : Deep Space annoncé par un trailer

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Publié le Mardi 4 août 2026 à 10:15:00 par Johanna Goncalves

 

SurviRail : Deep Space annoncé par un trailer

Une aventure dans les fins fonds de l’espace

Développé par AstroGlitchStudio et édité par RockGame S.A., SurviRail : Deep Space est un jeu d’exploration et de gestion.
 
Dans ce jeu en première personne, vous prenez le contrôle d’un vaisseau spatial. Explorez les secteurs oubliés, découvrez leurs mystères, construisez et améliorez votre appareil jusqu’à le rendre automatique, défendez-le face aux environnements dangereux que vous pourrez rencontrer, récoltez et organisez vos ressources afin de survivre dans le vide interstellaire. Mais arriverez-vous jusqu’au bout du voyage.
 
Venant juste d’être annoncé par une bande-annonce, le jeu n’a pas encore de date de sortie prévue. N’hésitez pas à l’ajouter à votre liste de souhaits afin de garder un œil sur son avancée.
 
Et on vous met la bande-annonce juste en dessous !
 

 

 
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