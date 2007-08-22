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Publié le Mardi 4 août 2026 à 10:30:00 par Jérémie Shao
Dungeons & Dragons, de grosses annonces pour son futur
Il y a du lourdWizards of the Coast a profité de la GenCon 2026 pour présenter sa feuille de route stratégique la plus ambitieuse à ce jour. Entre crossovers d'envergure, retours d'univers cultes, création d'un pôle d'auteurs légendaires, partenariats avec des éditeurs tiers et innovations numériques, le futur du jeu de rôle s'annonce monumental, aussi bien pour les vétérans que pour les néophytes.
Le nouveau label Univers Infinis débutera le 17 novembre 2026 avec le lancement de D&D: World of Warcraft, concrétisant un partenariat majeur avec Blizzard Entertainment. Deux décennies après leur dernière rencontre sur table, les joueurs pourront recréer leur personnage d'Azeroth ou en concevoir de nouveaux pour explorer des donjons mythiques de la saga. En parallèle, un pack de cartes dédié au raid de la Citadelle de la Couronne de Glace inclura des jetons et des cartes posters pour emmener les aventuriers du niveau 16 au niveau 20 face à une douzaine de boss emblématiques. Pour clore la présentation en beauté, Dark Vador en personne est monté sur scène afin d'officialiser l'arrivée de la franchise Star Wars dans le système D&D pour 2027.
Les amateurs d'expériences plus sombres et violentes retrouveront, dès 2027, les terres désolées d'Athas avec la renaissance de Dark Sun. Dans le cadre de la Saison de la Survie, cette gamme d'ouvrages et d'accessoires pour public averti invitera les joueurs à défier de tyranniques rois-sorciers dans un monde post-apocalyptique sans pitié.
De plus, l'acteur et producteur Joe Manganiello prend la direction créative de D&D Icons, un programme réunissant les auteurs légendaires de la franchise pour enrichir ses univers fondateurs. Dans ce cadre, Margaret Weis et Tracy Hickman écrivent de concert le livre de jeu de rôle le plus ambitieux de l'histoire de Dragonlance, condensant 40 ans de savoir pour leur grand retour après vingt ans d'absence. De son côté, Luke Gygax concrétisera, en 2027, un projet basé sur des notes et travaux inédits laissés par son père, Gary Gygax, créateur originel de D&D. L'auteur R.A. Salvatore revient également pour signer de nouvelles histoires centrées sur le drow Drizzt Do'Urden, tandis que Joe Manganiello adaptera l'esthétique dark fantasy de sa marque de vêtements Death Saves en un univers officiel.
Du côté des adaptations numériques, le jeu d'action-aventure en monde ouvert Warlock: Dungeons & Dragons, développé par Invoke Studios, a confirmé l'actrice Maggie Robertson dans le rôle de Tasha en performance capture et doublage, ainsi que Tricia Helfer dans le rôle principal de la guerrière Kaatri. Une première présentation de gameplay aura lieu le 25 août lors de la Gamescom Opening Night Live. De plus, l'émission D&D acclamée par la critique accueille l'acteur Theo Solomon pour sa troisième campagne située dans l'Azeroth de World of Warcraft, ainsi que pour sa quatrième saison, où le casting incarnera ses personnages de Baldur's Gate 3 en Valbise.
Wizards of the Coast lance un programme de collaborations avec des studios reconnus du secteur pour enrichir, chaque année, les mondes cultes de la licence. Ainsi, Ghostfire Gaming développera du nouveau contenu pour Ravenloft en 2027, Visionary Productions prendra en main l'univers d'Eberron en 2028 et Kobold Press signera des extensions pour les Royaumes Oubliés la même année. Ce programme a vocation à s'étendre progressivement à d'autres univers populaires au fil du temps.
L'écosystème numérique D&D Beyond simplifie le recrutement de joueurs grâce à un outil de recherche d'événements locaux, une intégration Discord et un partenariat avec la plateforme StartPlaying pour trouver des Maîtres du Donjon professionnels, le tout assorti d'une offre découverte à 0,99 dollar pour les débutants. Enfin, une toute nouvelle application mobile, s'appuyant sur une plateforme pensée pour le jeu en présentiel, a été dévoilée, avec une sortie prévue début 2027 pour rendre l'expérience encore plus fluide et intuitive.
Venez découvrir le trailer de Dungeons & Dragons - World of Warcraft :
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