Ladder Lad, votre meilleur amis : l'échelle multifonction.

Publié le Mardi 4 août 2026 à 11:15:00 par Jérémie Shao

Loufoque mais intéressant

L'éditeur BUCK Games agrandit son catalogue avec l'annonce officielle de Ladder Lad, un jeu de plateforme 2D entièrement articulé autour... des échelles. Prévu pour 2027 sur PC et Nintendo Switch, le titre proposera d'ailleurs sa toute première démo jouable sur le stand PAX Rising lors de la PAX West.Derrière cette proposition déjantée, se trouve une collaboration entre BUCK Games et BUCK, le studio créatif mondialement connu pour ses travaux auprès de géants comme Nike, Apple ou Netflix, mais aussi pour ses contributions visuelles sur Spider-Man : Across the Spider-Verse ou Love, Death + Robots. Constatant avec humour que toutes ces célèbres licences manquaient cruellement d'échelles, les équipes ont décidé de consacrer leur tout nouveau projet original à cet accessoire sous-estimé.L'histoire prend place dans un monde absurde qui a totalement oublié comment sauter, faisant des échelles le seul moyen de s'élever dans la société. Incarnant le jeune Lad, le joueur doit gravir une tour fantaisiste en forme d'échelle en faisant preuve d'une créativité sans limite. Entre les mains du héros, l'échelle devient un outil à tout faire : elle sert de pont pour franchir des gouffres, de perche de saut, de pogo-stick pour rebondir, ou encore de luge pour glisser.Le gameplay repose sur une physique chaotique et des commandes d'inclinaison intuitives pour surmonter des pièges comiques. Pour survivre, il faudra savoir maintenir son équilibre tout en haut des barreaux afin de respirer au-dessus des gaz toxiques, ou d'ajuster ses montées et descentes au millimètre près pour esquiver une foule de projectiles mortels.Au fil de l'ascension, la simple échelle pourra être améliorée grâce à des gadgets totalement démesurés, comme un ballon à air chaud gonflable pour s'envoler, une échelle non-euclidienne capable de percer des tunnels à travers le danger, ou encore le BFL (pour Big Flying Ladder), une échelle volante équipée de réacteurs.Ce voyage vers le sommet sera rythmé par la rencontre de personnages haut en couleur, qu'il s'agisse des Rungmasters locaux, de flaques de boue douées de conscience ou d'une grenouille lovecraftienne récitatrice de poèmes. L'ensemble de cette aventure décalée sera enveloppé par la création sonore du studio primé Antfood, qui signe ici sa troisième collaboration musicale avec BUCK Games.Vous pouvez en découvrir plus avec le trailer :