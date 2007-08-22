Dernières actus
Dungeons & Dragons, de grosses a...
SurviRail : Deep Space annoncé ...
Tiny Eden, un farming simulator ...
LANCELOT : The Silver Knight ann...
Publié le Mardi 4 août 2026 à 10:45:00 par Jérémie Shao
Yasmine rejoint Street Fighter 6
Elle arrive avec un rééquilibrageCapcom frappe un grand coup avec l'arrivée de Yasmine, la toute première combattante pratiquante d'arts martiaux philippins à intégrer la sélection de Street Fighter™ 6. Dès aujourd'hui, le personnage fait ses débuts sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch 2. Ayant appris l'Eskrima sous l'enseignement de son grand-père et aux côtés de son grand frère, Yasmine manie le karambit avec une habileté hors pair. Tout en arpentant les modes Fighting Ground et Battle Hub pour fondre sur ses adversaires, elle poursuit la quête personnelle de retrouver son frère mystérieusement disparu.
Sur le terrain, Yasmine mise avant tout sur des techniques d'une vitesse fulgurante. Son style agressif, particulièrement fluide et acrobatique, lui permet de poursuivre sans relâche ses opposants pour leur infliger une succession de coups précis. À mesure qu'elle enchaîne ses attaques avec succès, elle déclenche le « Mode Bayani », un état survolté qui décuple son potentiel offensif et ses opportunités de combos.
Elle sera accessible pour tous les possesseurs du Year 4 Character Pass ou du Year 4 Ultimate Pass, mais peut également être débloquée individuellement avec des Fighter Coins. Son premier costume arbore sa tenue traditionnelle d'Eskrima, tandis que son second costume reprend son uniforme scolaire (déblocable via les Fighter Coins ou en complétant sa jauge dans le mode Arcade d’Avatar).
Premier personnage de cette vague de contenus de l'Année 4, elle ouvre la voie à trois autres combattants très attendus : Arjun, Tifa (issue de la saga FINAL FANTASY VII Remake) et Bosch. De plus, son lancement s'accompagne d'un rééquilibrage global pour l'ensemble du casting de Street Fighter 6.
La fête ne s'arrête pas là : dès le 7 août, le jeu lancera l'événement temporaire « The Way of the Oni × The Way of the Fist ». À cette occasion, le Battle Hub adoptera un habillage aux couleurs de la célèbre franchise Onimusha™, et tous les joueurs qui se connecteront pendant la durée de l’événement recevront des variations de couleurs exclusives pour leurs personnages.
Vous pouvez regarder son trailer ici :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- GTA VI : les prix qui font mal ? par guildem
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
Articles préférés
- Ice Fishing : avis, RTP et démo (2026)
- Casino mobile : les meilleurs casinos en ligne sur mobile en argent réel (2026)
- Dungeons & Dragons: Forgotten Realms, la traduction française arrive
- (TEST) Assassin’s Creed Black Flag Resynced (PC, PS5, Xbox Series)
- MARVEL Tōkon: Fighting Souls, participez à la bêta
Dernières Vidéos
- I Want to Play the Villain!, la demo disponible le 17 août
- EA SPORTS FC 27 dévoile plus d'informations sur le nouveau mode "The Grounds" et le mode Clubs
- Mafia: The Old Country, un premier aperçu du gameplay de l'extension
- Mr Trippy, le nouveau trailer du jeu de simulation délirant
- HOT WHEELS™ Infinite Rush dévoile un nouveau trailer
- Cat Me If You Can arrive sur Steam le mois prochain
- FIRE EMBLEM: Fortune's Weave est attendu pour le 17 septembre
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD