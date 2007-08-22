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Publié le Mardi 4 août 2026 à 09:45:00 par Jérémie Shao
LANCELOT : The Silver Knight annoncé par SUPER AC
Incarnez ce personnage mythique dans son aventureL'éditeur SUPER AC vient d'annoncer LANCELOT : The Silver Knight, un tout nouveau jeu d'action-aventure qui réinvente les mythes arthuriens au cœur d'une Bretagne fantastique et hautement colorée. Pour marquer cette annonce, les visiteurs de la Gamescom 2026 pourront découvrir le titre en première mondiale grâce à une version jouable disponible sur le stand SUPER AC (Hall 10.1 – Booth A043).
Dans la peau de Lancelot, le plus noble des chevaliers de la Table Ronde, le joueur se lance dans une aventure périlleuse pour secourir la reine Guenièvre, enlevée par son ennemi juré, Méléagant. Ce voyage, mêlant exploration, combats et énigmes, l'amènera à parcourir des lieux mythiques et des donjons oubliés peuplés de créatures fantastiques. En chemin, le héros croisera la route de figures emblématiques comme Merlin, Viviane ou Morgane, et devra vaincre des boss impressionnants directement tirés du folklore breton.
Pour surmonter ces obstacles, Lancelot pourra compter sur un équipement d'exception : maniement de la légendaire épée Arondight, des artefacts magiques comme le Châle enchanté et la possibilité d'imprégner ses armes de différentes magies élémentaires. La démo exclusive présentée à la Gamescom permettra au public de prendre en main les premières zones du jeu, d'expérimenter son système de combat dynamique et d'apprécier la richesse de son univers. Tout au long de l'événement, les équipes de SUPER AC seront sur place pour échanger avec la communauté et recueillir les premiers avis sur ce projet ambitieux.
On vous laisse découvrir le trailer :
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