Tiny Eden, un farming simulator en intérieur

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Publié le Mardi 4 août 2026 à 10:00:00 par Johanna Goncalves

 

Tiny Eden, un farming simulator en intérieur

Pour tous ceux qui n’ont pas la main verte

Développé par Bajka Games et édité par Digital Vortex Entertainment, Tiny Eden est un farming simulator apaisant et en intérieur. 
 
Dans ce jeu, vous emménagez dans un appartement d’une ville futuriste. Vous devrez aménager votre rooftop afin d’y faire des cultures. Commencez par faire pousser une plante puis développez votre potager petit à petit. 
 
Des tomates aux fraises en passant par les herbes aromatiques, vous aurez besoin d'apprendre les besoins de chacune d’entre elles ainsi que leur cycle de pousse pour ensuite les vendre ou les cuisiner. L’argent récolté vous servira à acheter des pots pour décorer votre intérieur comme vous le souhaitez ou à acquérir de nouveaux outils et/ou manières de cultiver votre ferme. C’est à vous de choisir vos plantes... ou à votre chat.
 
Le jeu sortira le 7 septembre prochain sur PC via Steam. En attendant, on vous conseille vivement de l’ajouter à votre liste de souhaits.
 
Et venez regarder le trailer avec nous ! 
 

 

 
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