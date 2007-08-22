Murder Meet Cute, découvrez une manière d’enquêter peu commune

Publié le Mardi 4 août 2026 à 11:00:00 par Johanna Goncalves

Un jeu d’horreur inspiré des années 90

Développé et édité par Kitico, LABORARE et Crybaby Studios est un jeu d’horreur.

Vous jouez donc une adolescente gothique des années 90, prénommée Amy et chargée de réparer les ordinateurs d’une petite ville dont elle est originaire. Un meurtre a eu lieu dans votre lieu d’habitation et vous découvrez des preuves via les ordinateurs de vos clients. Alors vous commencer à enquêter, mais vous êtes observé par un stalker qui pourrait vous faire du mal et vous empêcher de trouver le tueur.

Le jeu devrait sortir cette année sur PC via Steam. En attendant, n’hésitez pas à l’ajouter à votre liste de souhaits !

Et comme d’habitude, on vous met le trailer juste en dessous !