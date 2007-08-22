A.O.T. 3 sera disponible à la fin de l’année

Publié le Mardi 4 août 2026 à 11:30:00 par Johanna Goncalves

Le final de la série de jeu après le final de l’animé

Développé par Omega Force et édité par KOEI TECMO, A.O.T. 3 est un jeu d’action.

Ce 3e opus est le point culminant de la série de jeu. Rejoignez le bataillon d’exploration et revivez les événements historiques qui ont façonné ce monde. Au côté des personnages d’Attack of Titan, découvrez la fin dramatique de cette histoire.

Il est dès à présent disponible en pré-commande avec plusieurs éditions spéciales physique et digitale : une version physique Steelbook prévue avec ICONART est disponible à la commande sur toutes les plateformes ainsi qu'une version Deluxe Digitale contenant le jeu avec un artbook, un pack de personnalisation pour les personnages, un pack d’équipement original, un kit d’items de départ et une clé d’accès au jeu 72h en avance. Les pré-commandes digitales pourront recevoir l’item de customisation numérique « Wings of Freedom Earrings » tandis que toutes les pré-commandes recevront elles le « Wings of Freedom Hoodie » pour avoir acheté le jeu en avance.

Pour finir tous les joueurs d’A.O.T. 2 ou A.O.T. 2 : Final Battle dont les données sont sauvegardées sur la même console sur laquelle ils joueront à ce nouvel opus, auront accès à des bonus in-game supplémentaires.

Le jeu final devrait sortir le 10 décembre prochain sur PS5, Nintendo Switch 2, Xbox series et PC via Steam.

N’hésitez pas à regarder le trailer avec nous !

