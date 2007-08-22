Dernières actus
Publié le Mardi 26 août 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Découvrez notre partie de Lego Batman: Legacy of the Dark Knight à la Gamescom
Du gameplay exclusifNous vous l'annoncions la semaine dernière : nous avons joué à Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ou LEGO Batman : L'héritage du Chevalier Noir en vf.
45 minutes environ de jeu pour une exploration de Gotham City en libre et une mission complète.
Sur ces 45 minutes, capturées en vidéo, nous avons le droit de vous montrer 3 vidéos de 10 minutes.
Et bien c'est chose faite, avec ces vidéos suivantes.
Pour rappel, le jeu sortira en 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
