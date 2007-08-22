Dernières actus
Stygian: Outer Gods en accès an...
Syberia Remastered arrive en Nov...
Witchspire en accès anticipé e...
Town of Zoz a un nouveau trailer
Publié le Lundi 25 août 2025 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira
(TEST) Operation Night Strikers
Plus de 10 ans avant ma conceptionTu pensais passer une soirée tranquille, peinard en slip avec ta Switch ? Raté. Operation Night Strikers débarque en mode turbo-nostalgie avec une ambiance néon des années 80, des explosions toutes les 4 secondes, et une bande-son qui te donne envie de courir au ralenti sur une autoroute déserte. Le jeu ne te demande pas ton avis : il te balance direct dans l’action, à bord de véhicules blindés qui foncent à travers des décors futuristes pendant que tu tires sur tout ce qui bouge et même ce qui bouge pas, au cas où. C’est du shoot’em up arcade à l’ancienne, avec un goût de pixel grillé et de vengeance digitale. Alors accroche ta ceinture (même si ton perso n’en a pas), mets tes lunettes de soleil (de nuit), et prépare-toi à vivre l’opération la plus bruyante, flashy et inutilement héroïque de ta semaine.
Après nostalgique pour certains, dépassés pour d'autres. Et ouais 4 jeux du siècle dernier, désolé Cédric de te dire ça mais j'étais même pas encore dans les boules de mon père à cette époque. Un concept abstrait, une boule d'atomes, une idée dans l'espace, bref rien de concret. Et pourtant me voilà, en chair et en charisme tel un protagoniste de jeu en 4K là où tu essaye de rassembler tes pixels. Eh ouais désolé les anciens mais faut faire de la place, nous nos consoles rentraient dans nos poches sans peser 2 tones. Si c'est pas la classe ça. On avait des cartouhes de jeu et bim il est là...alors que pour certains vous nous parlez d'un temps où il fallait encore recopier le code à la main.
Mais bref si c'est du shoot de pixels que tu veux avec la nouvelle technologie, lis donc le test !
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- Impact de la Ligue des champions de la CAF sur les championnats locaux
- Battlefield 6 : infos sur la bêta
Dernières Vidéos
- Stygian: Outer Gods en accès anticipé
- Syberia Remastered arrive en Novembre
- Witchspire en accès anticipé en 2026
- Town of Zoz a un nouveau trailer
- Harlowe le Gravitar, un des tout nouveaux Chasseurs de l’Arche dans Borderlands 4
- Esoteric Ebb arrive sur Steam
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)