(TEST) Operation Night Strikers

Publié le Lundi 25 août 2025 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Plus de 10 ans avant ma conception

Tu pensais passer une soirée tranquille, peinard en slip avec ta Switch ? Raté. Operation Night Strikers débarque en mode turbo-nostalgie avec une ambiance néon des années 80, des explosions toutes les 4 secondes, et une bande-son qui te donne envie de courir au ralenti sur une autoroute déserte. Le jeu ne te demande pas ton avis : il te balance direct dans l’action, à bord de véhicules blindés qui foncent à travers des décors futuristes pendant que tu tires sur tout ce qui bouge et même ce qui bouge pas, au cas où. C’est du shoot’em up arcade à l’ancienne, avec un goût de pixel grillé et de vengeance digitale. Alors accroche ta ceinture (même si ton perso n’en a pas), mets tes lunettes de soleil (de nuit), et prépare-toi à vivre l’opération la plus bruyante, flashy et inutilement héroïque de ta semaine.Après nostalgique pour certains, dépassés pour d'autres. Et ouais 4 jeux du siècle dernier, désolé Cédric de te dire ça mais j'étais même pas encore dans les boules de mon père à cette époque. Un concept abstrait, une boule d'atomes, une idée dans l'espace, bref rien de concret. Et pourtant me voilà, en chair et en charisme tel un protagoniste de jeu en 4K là où tu essaye de rassembler tes pixels. Eh ouais désolé les anciens mais faut faire de la place, nous nos consoles rentraient dans nos poches sans peser 2 tones. Si c'est pas la classe ça. On avait des cartouhes de jeu et bim il est là...alors que pour certains vous nous parlez d'un temps où il fallait encore recopier le code à la main.Mais bref si c'est du shoot de pixels que tu veux avec la nouvelle technologie, lis donc le test !