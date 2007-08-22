Dernières actus
Syberia Remastered arrive en Novembre
D'avocate à aventurière, il n'y a qu'un pas !Microids est fier d'annoncer que Syberia Remastered sera disponible le 6 Novembre 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et Steam. Une édition physique limitée est également prévue. Sorti en 2002, Syberia est un jeu d'aventure culte, salué pour son ambiance unique, son écriture raffinée et la richesse de son monde.
À cette occasion, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. Elle propose un comparatif entre le jeu original de 2002 et sa version remastérisée, montrant le travail réalisé pour moderniser l'univers de Benoît Sokal tout en préservant son identité artistique.
Développé conjointement par Virtuallyz Gaming et Microids Studio Paris, Syberia Remastered vous propose de revivre le périple initiatique de Kate Walker, une avocate new-yorkaise partie sur les traces du mystérieux Hans Voralberg. Cette version enrichie propose des graphismes réimaginés, des animations repensées et une interface modernisée, tout en conservant la narration et l'émotion qui ont fait le succès de l'œuvre de Benoît Sokal. Après le succès critique du remake de L’Amerzone – Le Testament de l’Explorateur, Microids confirme ainsi son engagement à faire revivre les grands classiques de son catalogue.
Kate Walker, une brillante avocate new-yorkaise, est envoyée dans un village isolé des Alpes pour conclure une affaire. Mais ce qui devait être une simple formalité se transforme en un voyage extraordinaire à travers les paysages enneigés de l'Europe de l'Est.Accompagnée d'un automate loyal et attachant, Oscar, Kate se lance sur les traces de Hans Voralberg, un inventeur de génie. Son but ? Retrouver les derniers mammouths vivants sur l'île mythique de Syberia. Ce périple l'amène à découvrir des lieux mystérieux et des personnages hauts en couleur, dans une aventure qui changera sa vie à jamais.
