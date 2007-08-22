Dernières actus
Gamescom Award 2025 : les gagnan...
Deep Dish Dungeon arrive sur Ste...
Hela : à remporté deux récomp...
King of Meat est en précommande
Publié le Lundi 25 août 2025 à 11:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Esoteric Ebb arrive sur Steam
Devenez le pire clerc du monde !Raw Fury a dévoilé une nouvelle bande-annonce de son prochain CRPG fantastique, Esoteric Ebb. La vidéo donne un aperçu de l'univers du jeu et des prémisses de la quête du joueur pour devenir le pire clerc du monde.
Développé par Christoffer Bodegård, Esoteric Ebb est un CRPG isométrique qui s'inspire de Disco Elysium. Le jeu se déroule dans un monde de fantasy "arcanepunk" et se distingue par ses dialogues riches et ramifiés, qui offrent aux joueurs un nombre impressionnant de choix.
Dans Esoteric Ebb, vous incarnez un clerc, un bureaucrate de la ville de Norvik, chargé d'enquêter sur l'explosion d'un salon de thé. Vous devrez lancer les dés pour affronter les voix dans votre tête, explorer une ville fantasy à l'aube de ses premières élections et choisir votre voie : devenir un héros ou tout ruiner.
Vos choix auront des conséquences ! Accomplissez des quêtes variées dans les rues et les tunnels de Norvik pour devenir le sauveur de la ville ou causer sa perte. Lancez les dés pour relever des défis ou interagir avec les personnages, en gardant à l'esprit que l'échec peut parfois être plus intéressant que la réussite.
En tant que clerc, vous pourrez déformer la réalité à votre guise en utilisant vos pouvoirs magiques : contrôlez les esprits, découvrez des secrets cachés ou explorez l'esprit de vos ennemis. Lorsque les mots ne suffisent plus, les combats au tour par tour prendront le relais, et le sort de votre clerc dépendra alors d'un lancer de dés. Enfin, le Journal de quête vous servira à la fois de journal de bord, d'arbre de compétences et de carte mentale, chaque branche de quête modifiant votre personnage et votre façon de jouer.
Aucune date de sortie n'est prévu pour l'instant mais Esoteric Ebb peut être ajouter à la liste de souhait sur Steam.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- Impact de la Ligue des champions de la CAF sur les championnats locaux
- Battlefield 6 : infos sur la bêta
Dernières Vidéos
- Stygian: Outer Gods en accès anticipé
- Syberia Remastered arrive en Novembre
- Witchspire en accès anticipé en 2026
- Town of Zoz a un nouveau trailer
- Harlowe le Gravitar, un des tout nouveaux Chasseurs de l’Arche dans Borderlands 4
- Esoteric Ebb arrive sur Steam
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)