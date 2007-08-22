Dernières actus
Top des ventes de jeux vidéo su...
Publié le Lundi 25 août 2025 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira
MY HERO ACADEMIA: All's Justice, une nouvelle bande annonce
Ensemble nous vaincronsDans un monde où 80 % de la population possède un super‑pouvoir appelé alter, les héros font partie de la vie quotidienne. Et les super‑vilains aussi. Face à eux se dresse l’invincible All Might, le plus puissant des héros. Le jeune Izuku Midoriya en est un fan absolu. Il n’a qu’un rêve : entrer à la Hero Academia pour suivre les traces de son idole. Le problème, c’est qu’il fait partie des 20 % qui n’ont aucun pouvoir...Son destin est bouleversé le jour où sa route croise celle d’All Might en personne. Ce dernier lui offre une chance inespérée de voir son rêve se réaliser. Pour Izuku, le parcours du combattant ne fait que commencer.
Bandai Namco Entertainment Europe a d’annoncé MY HERO ACADEMIA: All's Justice, un jeu de combat en arène inspiré du manga MY HERO ACADEMIA. Situé dans l’arc narratif « Bataille finale », le jeu invite les joueurs à livrer « UN DERNIER SMASH » au travers d’un mode Histoire cinématique et de batailles en 3 contre 3 où s’affrontent les héros et les méchants les plus emblématiques de la série. Avec un casting impressionnant de personnages issus de l’anime et du manga, les joueurs peuvent incarner des étudiants de l’U.A., des héros pros et des méchants (Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, All Might, Tomura Shigaraki, Himiko Toga et bien d’autres). Vous pourrez revivre les moments forts de la série, en particulier la Bataille finale de MY HERO ACADEMIA, grâce à un mode Histoire, jouable du point de vu des héros ou des méchants. Désormais, Bandai Namco vient de dévoiler un nouveau trailer exclusif pour le jeu.
MY HERO ACADEMIA: All's Justice est un jeu développé par Byking Inc et édité par Bandai Namco Entertainment Inc. Le jeu sortira sur PC via Steam, Xbox Series X|S et PS5.
