Publié le Samedi 23 août 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo
GOG, les soldes du week-end
Des prix intéressantsChaque semaine, GOG.com nous propose une selection de jeux en soldes classés par catégorie.
Nous avons selectionné pour vous quelques jeux parmi la liste des soldes. Vous pouvez consulter la liste complète en cliquant sur les différents liens.
Les shooters en promo :
- THE HOUSE OF THE DEAD : Remake
- Metro Franchise Bundle
- Metro Exodus - Gold Edition
- Metro 2033 Redux
- Metro : Last Light Redux
- DLC Postal 2 : Paradise Lost
- Postal 2
- Postal 4 : No Regrets
- Far Cry
- XIII
- XIII - Remake
- Serious Sam : The First Encounter
- Serious Sam : The Second Encounter
- Tom Clancy's Rainbow Six
- Crysis
- Crysis Warhead
- Freedom Fighters
- Turok
- Turok 2 : Seeds of Evil
- Severed Steel
- Shadow Warrior Classic Redux
- Shadow Warrior (2013)
- Shadow Warrior 2 Deluxe
- NecroVision
- NecroVisioN : Lost Company
- Brothers in Arms : Earned in Blood
- Brothers in Arms : Road to Hill 30
- ARMA :Cold War Assault
- S.T.A.L.K.E.R. : Legends of the Zone Trilogy
- Witchaven I & II Bundle
- DUSK -Intruder Edition
- Heroes of Loot 2
- Enter the Gungeon
- Warhammer 40,000 : Fire Warrior
- Rayman Forever
- Rayman 2 : The Great Escape
- Rayman 3 : Hoodlum Havoc
- Rayman contre les Lapins Crétins
- Fallout 4 : Game of the Year Edition
- Fallout New Vegas Ultimate Edition
- Alan Wake
- Silent Hill 4 : The Room
- Tom Clancy's Splinter Cell
- Tomb Raider GOTY
- Deus Ex : Human Revolution - Director's Cut
- Deus Ex : Mankind Divided - Digital Deluxe Edition
- Deus Ex 2 : Invisible War
- Deadly Premonition : Director's Cut
- Alpha Protocol
- Blades of Time
- Brutal Legend
- EVERSPACE
- EVERSPACE - Encounter
- Torchlight II
- Chorus
- Styx : Shades of Darkness
- Styx : Master of Shadows
- Hitman 3 : Contracts
- Jade Empire : Special Edition
- Thief Gold
- Thief 2 : The Metal Age
- Thief 3 : Deadly Shadows
- Of Orcs And Men
- Mount & Blade : Warband
- Alien : Isolation Collection
- The Wheel of Time
- Succubus
