Publié le Samedi 23 août 2025 à 09:00:00 par La rédaction
Gamescom 2025 : le Carnet de Bord, jour 4
Vendredi 22 aoûtLe dernier baroud d’honneur. Le trio infernal. Los Tres caballeros con grandes cojones. Les trois cavaliers de l’Apocalypse parce que le 4e est mort dans un accident de merguez. Les trois fléaux de la French Gaming Touch. J’ai cité Walid, Vincent et Cedric, sont retour à la Gamescom.
2025, l’année de tous les défis. De tous les dangers. Et d’un nouveau carnet de bord, donc…
Comme chaque année, tout ce qui est relaté ici est strictement… vrai.
aucune photo du voyage n'ayant été prise, parce qu'on était pressé de rentrer et qu'on n'avait pas de temps à perdre avec ça, les photos d'illustrations sont des photos inédites de la Gamescom.
7h28
Walid réveille Cedric, affolé : « On a été cambriolé ! Y’a plus rien ! On a volé mes affaires ! On a volé nos affaires ! ».
Cedric, qui adore être réveillé en étant secoué, se retient de toute violence aux effets irrécupérables, parce que Walid semble vraiment paniqué. « Tout je te dis ! On nous a tout volé ! Aaaaaaaah ! Ils ont même volé Vincent ! Sa chambre est vide ! »
7h31
Effectivement, l’Airbnb est vide. Totalement. Plus aucune affaire n’est là.
7h33
Cedric et Walid retrouvent Vincent dans la voiture. Il sert son sac à dos dans les bras. « J’ai nettoyé toute la maison, j’ai chargé la voiture, je vous ai attendu toute la nuit dedans, on peut partir s’il vous plait ? Ma femme va me tuer si on rentre trop tard… »
7h48
Cedric a quand même convaincu Vincent de leur rendre des affaires propres pour s’habiller et de quoi prendre un rapide petit-déjeuner. Il a promis qu’il témoignerait en faveur de Vincent auprès de sa femme. Qu’il le protègerait aussi. Qu’il donnerait même son corps à sa femme si besoin.
8h22
Il est enfin temps de partir. Cedric écrit un gentil mot sur le livre d’or de l’Airbnb. Walid lui fait remarquer qu’en fait, ça ressemble plus à un album-photo de famille. « Bah, on a dormi trois jours chez eux, on fait un peu partie de la famille maintenant » répond Cedric.
8h33
Dans le doute, Cedric a écrit un gentil mot sur 3 autres livres dans la bibliothèque : « Yoga für Deutsche Schäferhunde », « Gute Kochrezepte mit Pferdefett » et « Unbemerkt ein Land annektieren ».
8h35
Juste avant de monter dans la voiture pour partir, Vincent explique à Cedric qu’il a profité de la nuit pour lui faire un virement et le rembourser, conformément à ce qui a été décidé au début du séjour, à savoir de répartir en 3 le prix de l’Airbnb.
« Ah oui, c’est vrai, est-ce que ça te dérange si moi je te rembourse après Noël ? » demande Walid.
« Non, pas du tout, aucun souci » répond Cedric, avant de demander : « Est-ce que ça te dérange de rentrer à pied, Walid ? »
9h12
Enfin partis.
9h28
L’équipe découvre avec stupéfaction que non seulement en Allemagne, les stations essences ferment à 20h le soir, mais qu’en plus, le lendemain, elles vendent leur essence 13 centimes plus cher !
9h59
La voiture franchit la frontière allemande et entre sur le territoire belge. Tout le monde crie de joie. Le soulagement est toutefois de courte durée. Les Belges sont sans doute les pires conducteurs de toute l’Europe. Aucun respect des distances de sécurité, slalom entre les files, aucun respect des limitations de vitesse, téléphone en main au volant… Cedric suggère très sérieusement qu’on déclare une guerre atomique à la Belgique. Totale, la guerre atomique. Pour que rien ne reste debout.
10h36
Arrêt pipi dans une station-service wallonne. Une employée passe le balais-serpillère devant l’entrée des toilettes et refuse (très agressivement) que quiconque passe avant que ce ne soit sec. Walid tente de jouer les médiateurs, expliquant que Cedric est à deux doigts d’uriner dans son seau.
10h37
Trop tard.
10h38
L’équipe reprend la route.
11h53
La voiture franchit la frontière belge et entre sur le territoire français. Tout le monde crie de joie. Le soulagement est toutefois de courte durée. Les Français, finalement, sont tout aussi cons que les autres.
12h28
Alors qu’il a été décidé de faire un arrêt gastronomique dans un restaurant pour fêter la fin de la Gamescom, bizarrement, tous les restaurants sont soit fermés, soit complets, soit inaccessibles à cause d’un marché annuel quelconque… Comme c’est Vincent qui les appelle, le doute est rapidement mis sur sa volonté de vraiment prendre le temps de faire un bon gueuleton.
12h37
Finalement, c’est dans un fast-food que le trio termine. Vincent suggère de ne prendre qu’une seule chose pour que ça aille plus vite. Lui-même donne l’exemple en ne commandant qu’un sachet de ketchup.
14h12
L’équipe arrive sans encombre à destination. Ainsi se termine le carnet de bord de la Gamescom 2025.
14h28
Walid avoue à Cedric qu’il était persuadé que l’on restait à la Gamescom toute la semaine, et qu’il va donc devoir squatter chez lui pendant quelques jours, parce que son billet de retour est pour lundi.
14h29
Ainsi se termine le carnet de bord de la Gamescom 2025.
14h30
« Ah, tiens, en plus je me suis trompé. Mon retour c’est Lundi 1er septembre ! » ajoute Walid.
14h31
Ainsi se termine le carnet de bord de la Gamescom 2025. Pour de bon.
