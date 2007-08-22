Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Publié le Lundi 25 août 2025 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Encore sympa

Counter-Strike 2 Steam Deck Anno 1800 EA SPORTS FC™ 26 PEAK Borderlands 4 Forza Horizon 5 inZOI Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX- Age of Empires IV: Anniversary Edition Clair Obscur: Expedition 33 Apex Legends™ Baldur's Gate 3 Outer Wilds Battlefield™ 2042 Battlefield™ 6 War Thunder Dead by Daylight Warframe

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.Voici le top :