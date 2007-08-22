Dernières actus
Publié le Lundi 25 août 2025 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira
Top des ventes de jeux vidéo sur Steam
Encore sympaVoici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.
Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.
Voici le top :
- Counter-Strike 2
- Steam Deck
- Anno 1800
- EA SPORTS FC™ 26
- PEAK
- Borderlands 4
- Forza Horizon 5
- inZOI
- Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition
- KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-
- Age of Empires IV: Anniversary Edition
- Clair Obscur: Expedition 33
- Apex Legends™
- Baldur's Gate 3
- Outer Wilds
- Battlefield™ 2042
- Battlefield™ 6
- War Thunder
- Dead by Daylight
- Warframe
