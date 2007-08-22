Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Publié le Lundi 25 août 2025 à 09:30:00

 

Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Encore sympa

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.

Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.

Voici le top :
  1. Counter-Strike 2 
  2. Steam Deck 
  3. Anno 1800 
  4. EA SPORTS FC™ 26 
  5. PEAK 
  6. Borderlands 4 
  7. Forza Horizon 5 
  8. inZOI 
  9. Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition 
  10. KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX- 
  11. Age of Empires IV: Anniversary Edition
  12. Clair Obscur: Expedition 33 
  13. Apex Legends™ 
  14. Baldur's Gate 3 
  15. Outer Wilds 
  16. Battlefield™ 2042
  17. Battlefield™ 6
  18. War Thunder 
  19. Dead by Daylight 
  20. Warframe

 

 
