Steam, les soldes du week-end

Dernières actus

GOG, les soldes du week-end

Gamescom 2025 : le Carnet de Bor...

Kill the Brickman vient de sorti...

Dreamed Away arrive en Octobre

Ys X: Proud Nordics annoncé pou...

 

Publié le Samedi 23 août 2025 à 11:00:00 par Anthony Razafinjatovo

 

Steam, les soldes du week-end

Il y en a pour tout le monde

Steam nous propose encore des promotions sur pas mal de jeux. Comme toujours, des prix très intéressants pour des jeux convoités ! Vous trouverez ci-dessous une partie des jeux en promotions. 

Voici la liste des jeux mis en avant sur le site :
  • Battlefield 2042
  • Wildgate
  • Forza Horizon 5
  • Age of Empire IV - Anniversary Edition
  • Anno 1800
  • Sid Meier's Civilization VII
  • Monster Hunter : World
  • Discounty
  • Warhammer 40 000 : Dawn of War - Definitive Edition
  • Monster Hunter : Wilds
  • inZOI
  • Street Fighter 6
  • Enshrouded
  • Granblue Fantasy : Relink
  • Devil May Cry - HD Collection
  • Devil May Cry 4 - Special Edition
  • Dead Rising Deluxe Remaster
  • Ninja Gaiden - Master Collection
  • Planet Zoo
  • Assassin's Creed Origins
  • Deadzone : Rogue

Les jeux Ash Games en soldes :
  • Growbot
  • Mutropolis
  • Rosewater
  • The Plague Doctor of Wippra
  • Nelly Cootalot : Spoonbeaks Ahoy! HD
  • Nelly Cootalot : The Fowl Fleet
  • Nelly Cootalot Deluxe Bundle
  • Haiki
  • Witchtastic
  • Unforeseen Incidents
  • LUNA The Shadow Dust
  • Ghost on the Shore
  • The Longing
  • Sonority
  • PRIM
  • Carpe Lucem - Seize the Light VR

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern

- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par Azu

- L'Edito du Dimanche par streum13

- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus

Articles préférés

- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent

- Pili Pili, le p'tit jeu apéro des vacances

- (TEST) Donkey Kong Bananza

- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août

- Les nominés pour la Gamescom Award 2025

- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui

- Impact de la Ligue des champions de la CAF sur les championnats locaux

Dernières Vidéos

- Kill the Brickman vient de sortir

- Dreamed Away arrive en Octobre

- Ys X: Proud Nordics annoncé pour 2026

- Towa and the Guardians of the Sacred Tree : Un nouveau trailer

- Firefighting Simulator: Ignite - Une nouvelle bande annonce

- Beer Manufacture Simulator : Vient dêtre annoncé

- Labyrinthine est disponible en précommande

Derniers Concours

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)

54259-soldes-jeux-videos-promotions-pc-steam-listes-d-offres