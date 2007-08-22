Dernières actus
Publié le Samedi 23 août 2025 à 11:00:00
Steam, les soldes du week-end
Il y en a pour tout le mondeSteam nous propose encore des promotions sur pas mal de jeux. Comme toujours, des prix très intéressants pour des jeux convoités ! Vous trouverez ci-dessous une partie des jeux en promotions.
Voici la liste des jeux mis en avant sur le site :
- Battlefield 2042
- Wildgate
- Forza Horizon 5
- Age of Empire IV - Anniversary Edition
- Anno 1800
- Sid Meier's Civilization VII
- Monster Hunter : World
- Discounty
- Warhammer 40 000 : Dawn of War - Definitive Edition
- Monster Hunter : Wilds
- inZOI
- Street Fighter 6
- Enshrouded
- Granblue Fantasy : Relink
- Devil May Cry - HD Collection
- Devil May Cry 4 - Special Edition
- Dead Rising Deluxe Remaster
- Ninja Gaiden - Master Collection
- Planet Zoo
- Assassin's Creed Origins
- Deadzone : Rogue
Les jeux Ash Games en soldes :
- Growbot
- Mutropolis
- Rosewater
- The Plague Doctor of Wippra
- Nelly Cootalot : Spoonbeaks Ahoy! HD
- Nelly Cootalot : The Fowl Fleet
- Nelly Cootalot Deluxe Bundle
- Haiki
- Witchtastic
- Unforeseen Incidents
- LUNA The Shadow Dust
- Ghost on the Shore
- The Longing
- Sonority
- PRIM
- Carpe Lucem - Seize the Light VR
