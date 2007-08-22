Dernières actus
Publié le Lundi 25 août 2025
Deep Dish Dungeon arrive sur Steam
Explorez de mystérieux donjon dans un style retro !L'éditeur indépendant suédois Raw Fury a profité du Gamescom Awesome Indies Show pour annoncer Deep Dish Dungeon, un dungeon crawler développé par Behold Studio. Ce jeu est axé sur la créativité du joueur et sur l'exploration.
Deep Dish Dungeon est un dungeon crawler à l'ambiance particulière qui vous pousse à explorer et à faire preuve d'ingéniosité. Que ce soit en solo ou avec trois amis, vous devrez parcourir des couloirs et des salles, tout en rassemblant des ressources pour améliorer votre campement. Préparez des repas, fabriquez des outils et préparez-vous à percer le mystère qui se cache dans les ténèbres.
Au cours de vos explorations, ramassez des ressources pour construire, fabriquer et cuisiner. De retour au campement, préparez vos prochaines aventures au coin du feu, en utilisant ce que vous avez trouvé pour créer de nouveaux outils et préparer des plats. La nourriture est la clé du succès, car elle débloquera des recettes qui influenceront vos statistiques. Le donjon est immense et regorge de secrets : examinez chaque recoin, résolvez chaque énigme et ouvrez chaque porte. Apprenez à vaincre des ennemis variés et découvrez des trésors. Pour plus de fun, vous pouvez vous lancer dans l'aventure en équipe avec jusqu'à trois amis, car l'exploration est toujours.
Deep Dish Dungeon peut être ajouter à votre liste de souhait sur Steam.
