Publié le Lundi 25 août 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo
King of Meat est en précommande
Créez et explorez des donjons aussi fou que colorés !Amazon Games et Glowmade annoncent la sortie de King of Meat, un jeu de plateforme coopératif très attendu. Le jeu sera disponible le 7 octobre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam.
King of Meat vous plonge dans des donjons diaboliques, où jusqu'à quatre joueurs devront résoudre des énigmes, surmonter des défis et affronter des monstres loufoques. L'expérience est totalement modulable : vous pouvez jouer dans des donjons officiels, explorer ceux créés par d'autres joueurs, ou laisser libre cours à votre créativité en concevant les vôtres.
Plus de 100 donjons seront disponibles au lancement du jeu, un chiffre qui augmentera rapidement grâce au mode Création et à la créativité de la communauté. La plupart des donjons de lancement ont été conçus par Glowmade, tandis que d'autres ont été sélectionnés parmi les créations de la communauté issues des tests de jeu.
Le jeu est disponible en précommande en Édition Standard à 29,99 € et en Édition Deluxe à 49,99 €. Les deux versions donnent un accès anticipé dès le 2 octobre. L'Édition Deluxe comprend également les tenues exclusives de Betsy la Cartonnée et Ernest Éclat.
