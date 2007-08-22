Dernières actus
Publié le Lundi 25 août 2025 à 11:25:00 par Anthony Razafinjatovo
Town of Zoz a un nouveau trailer
Quand la cuisine devient une arme redoutable !Lors du Future Games Show de la Gamescom, le jeu Town of Zoz a fait son grand retour avec une nouvelle bande-annonce. Celle-ci révèle l'une de ses fonctionnalités les plus puissantes : les Village Nightmares. Développé par Studio Pixanoh, ce RPG d'action culinaire vous met dans la peau d'Ito, un chef chaman qui retourne dans sa ville natale, un lieu aussi chaleureux qu'étrange et parfois troublant.
La nouvelle bande-annonce nous emmène au cœur de Zoz, où la joie de cuisiner et le sentiment de communauté sont obscurcis par un malaise grandissant. Au fur et à mesure que les joueurs tissent des liens avec les habitants et explorent le passé de la ville, ils découvriront les Nightmares. Ces créatures sont des manifestations des émotions non résolues, des regrets tenaces et des malédictions familiales qui menacent de consumer les villageois de l'intérieur.
Town of Zoz vous offre des combats pleins d'action : utilisez la machette d'Ito et ses compétences pour vous frayer un chemin à travers les ennemis, tout en comptant sur le soutien de vos compagnons et de leurs capacités uniques. La nourriture est un élément central du gameplay, puisqu'elle vous permettra de renforcer vos liens avec les habitants en leur préparant des plats. Vous pourrez ainsi obtenir des bonus de statistiques et découvrir des histoires uniques.
En explorant la ville, vous découvrirez de nombreux habitants avec leurs propres histoires à raconter. Des héros légendaires aux commerçants excentriques, c'est à vous de les aider à surmonter leurs nightmares et de percer les mystères de Zoz. Le jeu est en cours de développement sur Steam, Nintendo Switch, PS5 et Xbox. Pour ne rien manquer des actualités, suivez Studio Pixanoh sur Twitter et ajoutez Town of Zoz à votre liste de souhaits sur Steam !
