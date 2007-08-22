Dernières actus
King of Meat est en précommande
MY HERO ACADEMIA: All's Justice,...
Top des ventes de jeux vidéo su...
Publié le Lundi 25 août 2025 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira
Hela : à remporté deux récompenses à la Gamescom 2025
Petits rats de la fôretLorsqu'une gentille sorcière tombe malade, ses amis partent en voyage pour lui sauver la vie. Dans la peau d'une petite souris intrépide, vous devez partir à l'aventure, rassembler des ingrédients et préparer des potions magiques pour lui redonner des forces.
Hela est un jeu d'aventure solo ou en coopération. Découvrez le monde à travers les yeux d'une courageuse souris et explorez des paysages époustouflants d'inspiration scandinave, résolvez des énigmes et devenez une force du bien dans un pays où les histoires touchantes et la beauté de la nature s'entremêlent. Plus vous explorerez, plus vous découvrirez de fragments de l'histoire. Tissez votre propre histoire en accomplissant des actes de bonté, et sentez votre impact se répercuter sur le monde. Adaptez-vous à un monde en constante évolution pour faire face à l'adversité du monde naturel et utilisez votre fidèle sac à dos pour interagir avec le monde, collecter des ressources et résoudre des énigmes.
Hela a remporté les deux catégories pour lesquelles il était nominé à la Gamescom 2025 : Most Entertaining et Most Wholesome. À cette occasion, le studio nous dévoile une nouvelle bande annonce.
Hela est un jeu développé par Windup et édité par Knights Peak. Il sera disponible prochainement sur PC via Steam, Nintendo Switch 2, Playstation 5 et Xbox Series.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- Impact de la Ligue des champions de la CAF sur les championnats locaux
- Battlefield 6 : infos sur la bêta
Dernières Vidéos
- Stygian: Outer Gods en accès anticipé
- Syberia Remastered arrive en Novembre
- Witchspire en accès anticipé en 2026
- Town of Zoz a un nouveau trailer
- Harlowe le Gravitar, un des tout nouveaux Chasseurs de l’Arche dans Borderlands 4
- Esoteric Ebb arrive sur Steam
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)