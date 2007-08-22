Dernières actus
Syberia Remastered arrive en Nov...
Witchspire en accès anticipé e...
Town of Zoz a un nouveau trailer
Harlowe le Gravitar, un des tout...
Publié le Lundi 25 août 2025 à 11:55:00 par Anthony Razafinjatovo
Stygian: Outer Gods en accès anticipé
Percez un mystère en affrontant des Dieux et risquez votre santé mentale !Fulqrum Publishing et Misterial Games viennent de sortir une mise à jour majeure pour leur jeu de survie et d'horreur, Stygian: Outer Gods. Cette mise à jour est désormais disponible en accès anticipé sur Steam, GOG et l'Epic Games Store.
Cette mise à jour majeure vous invite à explorer de nouveaux lieux : la surnaturelle Maison des Brumes et sa Forêt de Sang. Vous y découvrirez le sinistre site de rituel d'Agata, la sorcière en chef, ainsi qu'une surprise secrète pour les plus courageux. Ces zones seront animées par de nouveaux personnages et des ennemis redoutables. D'anciens adversaires ont également de nouvelles capacités, tandis que de nouveaux puzzles et quêtes viendront pimenter votre aventure.
Stygian: Outer Gods est désormais localisé pour les joueurs du monde entier. De nouvelles langues ont été ajoutées, notamment le français, l'allemand, l'espagnol, le portugais brésilien, le chinois simplifié, le russe et le japonais.
En plus de ces nouveaux lieux périlleux, les joueurs pourront découvrir de nouveaux personnages, monstres, quêtes, objets et une nouvelle arme, sans oublier le tout premier combat de boss du jeu. Ce n'est que le début de cette expédition en accès anticipé, et les joueurs pourront s'attendre à d'autres mises à jour à l'avenir. Ces mises à jour apporteront de nouveaux lieux, de nouveaux monstres, de nouveaux combats de boss, une meilleure optimisation, un meilleur équilibrage et de nouveaux talents de doublage.
Pour célébrer la sortie de la mise à jour, Stygian: Outer Gods est en promotion. Les joueurs peuvent bénéficier d'une réduction de 20 % jusqu'au 29 août. Durant la même période, Stygian: Reign of the Old Ones sera en promotion de 80 %. À la fin de cette période de solde, le prix de Stygian: Outer Gods passera à 24,99 €.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- Impact de la Ligue des champions de la CAF sur les championnats locaux
- Battlefield 6 : infos sur la bêta
Dernières Vidéos
- Stygian: Outer Gods en accès anticipé
- Syberia Remastered arrive en Novembre
- Witchspire en accès anticipé en 2026
- Town of Zoz a un nouveau trailer
- Harlowe le Gravitar, un des tout nouveaux Chasseurs de l’Arche dans Borderlands 4
- Esoteric Ebb arrive sur Steam
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)