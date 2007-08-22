- Farming Simulator: Signature Edition arrive sur Nintendo Switch 2

Publié le Jeudi 9 octobre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Parce que vous avez acheté la console pour ça, bien évidemment

L'éditeur et développeur GIANTS Software vient d’annoncer la date de lancement de son Farming Simulator: Signature Edition. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch 2 le 9 décembre prochain.On a hâte, parce que franchement, on est comme vous, on a acheté la console pour ce jeu, exclulsivement.Plujs de 400 machines vous attendent dans le jeu, 150 fabricants, pour planter, récolter, cultiver, faire de l'élevage... Le jeu débarque d'ailleurs avec le pack Mercedes-Benz Trucks qui ajoute 17 machines supplémentaires.Rien ne vaut une vidéo pour vous donner envie :