Publié le Mercredi 8 octobre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Seafarer: The Ship Sim, le jeu de simulation de navire, est sorti
On se jette à l'eau ?Développé par Astragon Entertainment, Seafarer: The Ship Sim est un jeu dans lequel vous allez devenir un capitaine de navire. A vous la barre. Et tiens bon le vent.
De la petite coque de noix qui va effectuer une livraison ridicule à un gros transporteur de containers, vous pourrez tenir la barre de nombreux modèles de navires.
Vous pourrez même endosser le rôle d'un marin-pompier.
Une large carte, inspirée des paysages nord-européens mais aussi de la haute mer vous attendent. Vous pourrez choisir entre plusieurs carrières maritimes. Vous devrez aussi gérer votre embarcation et ses équipements (grues, canons à eau, gestion des moteurs...).
C'est déromais dispo en accès anticipé sur PC, via Steam.
