A Pizza Delivery, un jeu d'aventure narratif

Publié le Mercredi 8 octobre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Une histoire de Reine

Le 7 novembre prochain sortira A Pizza Delivery, un jeu développé par Eric Osuna et édité par Dolores Entertainment. Il s'agit d'un jeu d'aventure narratif dans lequel vous allez suivre B, une livreuse de pizza, qui doit faire sa dernière livraison de la journée.Et on ne sait jamais où une dernière livraison peut vous emmener.Cette dernière livraison va lui faire découvrir un monde étonnant, différent, avec des personnages énigmatiques... un voyage introspectif, entre acceptation, rêves et regrets...Le jeu sortira sur PC, Xbox Series et PS5.