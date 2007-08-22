- King of Meat est désormais disponible

Publié le Mercredi 8 octobre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Si vous voulez survivre, tapez 1

King of Meat est un hack'n slash en coop, avec des éléments de plateformes. Disponible depuis quelques jours en accès anticipé, pour ceux qui avaient précommandé le jeu, il est désormais accessible à tous. Signé Amazon Games et Glowmade, le jeu est disponible pour une trentaine d'euros (en version classique, vingt de plus pour la version Deluxe) sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam.Jusqu'à 4 joueurs vont pouvoir affronter des monstres dans des donjons, alors que les caméras sont braquées sur eux. En effet, King of Meat est une émission de télé dans laquelle les participatons recherchent richesse et gloire.Plus de 100 donjons seront disponibles au lancement du jeu, un chiffre qui augmentera rapidement grâce au mode Création et à la créativité de la communauté.Reste à savoir si vous arriverez à faire hurler les foules de spectacteurs grâce à votre maestria ou si vous trépasserez comme un gland.J'ai ma petite idée là-dessus.