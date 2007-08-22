- Sopa: Tale of the Stolen Potato, un jeu d'aventure à la Pixar

Publié le Mercredi 8 octobre 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Sopala grimace ?

Présenté comme "un jeu à la Pixar", mais aussi, selon les développeurs, inspiré par les oeuvres de Miyazaki ou par Le Petit Prince de St-Exupery, le jeu Sopa: Tale of the Stolen Potato vient de sortir sur Xbox, PS5, PC et est disponible via le Xbox Game Pass.Vous allez y découvrir l'histoire de Miho. Ce petit garçon va être transporté dans un monde plein d'aventure, alors qu'il allait simplement chercher une pomme de terre dans le cellier pour la soupe de sa grand-mère.Entre monstres excentriques, voleurs en tout genre, forêts tropicales et villages en ruines, il va faire un voyage extraordinaire.Avec un petit côté "Coco", le jeu raconte l'histoire de la famille et du temps qui passe...Poétique.